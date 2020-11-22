"الغذاء و الدواء" الامريكية تمنح تصريحا طارئا لعلاج "كورونا" الذي تلقاه ترامب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اصدرت ادارة الغذاء والدواء الامريكية (اف.دي.ايه) تفويضا طارئا للعلاج التجريبي الذي تم استخدامه الشهر الماضي لعلاج الرئيس الامريكي دونالد ترامب من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت الادارة في بيان مساء امس السبت ان العلاج الذي طورته شركة الادوية (ريجينيرون) يتألف من مزيج من الجسمين المضادين (كازيريفيماب) و(إيمديفيماب) ويمكن استخدامه لعلاج اعراض فيروس (كورونا) الخفيفة الى المعتدلة لدى المرضى الذين تفوق اعمارهم 12 عاما والمعرضين لتحول حالتهم الى مستوى خطير.

واضافت انه "يمكن استخدام العلاج ايضا للمرضى الذين تبلغ اعمارهم 65 عاما او اكبر او من يعانون بعض الحالات المرضية المزمنة".

وذكرت انه في تجربة سريرية لمرضى مصابين بالفيروس تبين ان الجسمين المضادين (كازيريفيماب) و(إيمديفيماب) يقللان من حالات الدخول للمستشفى للمرضى المعرضين لخطر تطور حالتهم بشكل كبير في غضون 28 يوما بالمقارنة مع العلاج الوهمي.

من جانبها قالت شركة الادوية (ريجينيرون) في بيان منفصل انها "تتوقع ان تكون جرعات العلاج جاهزة لحوالي 80 ألف مريض بحلول نهاية نوفمبر الجاري ولما يقرب من 200 ألف مريض بحلول الاسبوع الاول من يناير المقبل ول300 ألف مريض تقريبا بحلول نهاية يناير المقبل".

وكان ترامب اشاد بعد اصابته بالفيروس وتعافيه في شهر اكتوبر الماضي بمزيج الاجسام المضادة وقال انه يريد الحصول على موافقة طارئة له واتاحته للشعب مجانا.