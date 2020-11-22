الحكومة المغربية تقرر تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا " كوفيد19"، والمعمول بها على مستوى الدار البيضاء الكبرى وإقليمي برشيد وبنسليمان لمدة أربعة أسابيع أخرى.



وحسب بيان الحكومة، فإن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي كوفيد-19.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن المغرب حظراً ليليا للتجول في منطقة الدار البيضاء الكبرى وكذلك مدينتي برشيد وبنسليمان القريبتين، لمدة 4 أسابيع، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

وقال بيان للحكومة إن هذه التدابير "تتعلق بمنع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية أو مهنية".