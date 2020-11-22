شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لأوروبا.. الموجة الثالثة لـ«كورونا» مطلع 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زيوريخ: «رويترز»

توقع مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس «كورونا» ديفيد نابارو، موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في أوائل عام 2021، إذا كررت الحكومات ما قال إنه تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية.

وقال نابارو في مقابلة مع صحف سويسرية: «لم تعمل (الحكومات) على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد السيطرة على الموجة الأولى». وأضاف نابارو، وهو بريطاني أخفق في الفوز بمنصب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في عام 2017: «الآن نواجه الموجة الثانية. إذا لم تعمل (الحكومات) على تجهيز البنية التحتية اللازمة فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل».

وشهدت أوروبا انخفاضاً لفترة وجيزة في معدلات الإصابة التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حالياً، وسجلت ألمانيا وفرنسا، السبت، معاً ارتفاعاً بواقع 33 ألف إصابة، كما تشهد سويسرا والنمسا آلاف الحالات يومياً، بينما سجلت تركيا رقماً قياسياً بلغ 5,532 إصابة جديدة.

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