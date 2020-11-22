شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد مطرد.. 12 مليون إصابة بـ«كورونا» في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ.ف.ب»

تخطت الإصابات بوباء «كوفيد ـ 19» الذي يشهد انتشاراً متجدداً في الولايات المتحدة، عتبة 12 مليون إصابة بحسب الأرقام المحدثة بانتظام التي توفرها جامعة «جونز هوبكنز».

وبلغت الإصابات في الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً في العالم، 12 مليوناً و19 ألفاً و960 إصابة بحسب هذا التعداد. أما الوفيات فقد بلغت 255 ألفاً و414 حالة. وتأتي هذه الحصيلة الجديدة بعد ستة أيام فقط على تخطي هذا البلد عتبة 11 مليوناً.

وتفيد السلطات الصحية الأمريكية بأن الوباء يشهد مرحلة «تصاعد مطردة» في الولايات المتحدة راهناً. ودُعي الأمريكيون إلى الإحجام عن السفر بمناسبة عيد «الشكر» في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الذي يعتبر أكبر عيد عائلي في البلاد، والذي يشهد عادة، عدداً قياسياً من المسافرين في المطارات وعلى الطرقات.

واضطر المسؤولون المحليون في كثير من مناطق البلاد إلى فرض إجراءات جديدة للجم انتشار الفيروس. ومن بين آخر المصابين في أوساط الرئيس دونالد ترامب، نجله البكر دونالد جونيور، حسبما أفاد به متحدث باسمه، الجمعة.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن مطلع أكتوبر/تشرين الأول، إصابته بالفيروس وكذلك زوجته ميلانيا. وقد أدخل مستشفى «والتر ريد» العسكري في ضاحية واشنطن لبضعة أيام. وفي وقت لاحق، أعلنت زوجته إصابة ابنهما بارون بالفيروس أيضاً.