شكرا لقرائتكم خبر عن «موارد الشارقة» تعقد 20 برنامجاً تدريبياً لموظفيها في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

تنفذ دائرة الموارد البشرية بالشارقة، سلسلة برامجها التدريبية الإلكترونية لشهر ديسمبر القادم، وتستهدف موظفي حكومة الشارقة من جميع مدن ومناطق الإمارة، في الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية.

وتعقد الدائرة 20 برنامجاً تدريبياً بنظام «التدريب عن بُعد»، منها إدارة التميز المؤسسي، والإبداع والابتكار في العمل، وإعداد التقارير وخطط العمل، والتطوير في العمل، وتنمية القيادات الشابة الواعدة، وغيرها.

وتنفذ البرامج في إطار خطط الدائرة لتوفير فرص تطوير المهارات، بالتعليم الالكتروني، سعياً منها لخلق كفاءات حكومية تواكب تطورات العمل، وتسهم في رفع كفاءة موظفي الحكومة.

وتنشر الدائرة برامجها التدريبية دورياً على وسائل التواصل، لتمكين الموظفين من اختيار الدورات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتهم الوظيفية والشخصية بطريقة إلكترونية توفر الكثير من الوقت والجهد.

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