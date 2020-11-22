شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد لائتمان الصادرات» تستهدف 8000 شركة في «جافزا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

عقدت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ندوة افتراضية لدعم الشركات المسجلة لديها، حيث تم استعراض حلول حماية الائتمان التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة مؤخراً بين الطرفين.

وخلال الندوة الافتراضية التي تم تنظيمها بعنوان «التعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات: تجارة معززة بالحماية» وشهدت إقبالاً كبيراً، تم تعريف الشركات العاملة في جافزا بالحلول الائتمانية التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، دعما من «جافزا» لنمو قطاع الأعمال والتجارة، عبر خفض تكلفة التصدير والحماية ضد مخاطر عدم السداد من قبل مستوردي البضائع، وتسهيل التمويل المصرفي قبل القيام بالشحن وبعده، لاسيما في هذه الظروف الاقتصادية غير المسبوقة.

وتتيح جافزا لشركاتها الاستفادة من الحلول المصممة خصيصاً من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات لدعم قطاع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة، وتنمية التجارة من خلال توفير الحماية للشركات من جميع المخاطر التجارية وغير التجارية، وستستفيد أكثر من 8,000 شركة في المنطقة الحرة، بشكل مباشر، من هذا التعاون الاستراتيجي، ما يمنح قطاع التصدير دفعة كبيرة وميزة تنافسية عالية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتشير جافزا إلى أن مجموعة المنتجات والحلول التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، للتأمين على القروض وتسهيل التمويل، ستحقق فوائد مباشرة لعملاء جافزا، لا سيما قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستغير شراكة «جافزا» قواعد ممارسة الأعمال لتصدير السلع والخدمات، وذلك بالدعم الذي ستوفره الاتحاد لائتمان الصادرات، والأثر الذي ستحدثه في زيادة التدفقات النقدية، ما سيعزز حركة التجارة، ويسهم في دعم نمو الأعمال خلال فترة تعافي الأسواق بعد الأزمة. وتعكس الأهداف المشتركة رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي مفضل للصادرات.

وسيتم العمل سوياً من أجل دفع هذه الشراكة قدماً، وتعزيز الثقة بالالتزام باستمرارية الأعمال.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، أصدرت الاتحاد لائتمان الصادرات أكثر من 1,600 ضمان ائتماني متجدد بقيمة تغطية إجمالية قدرها 1.2 مليار درهم تمثل تأميناً بقيمة 4 مليارات درهم لصادرات غير نفطية، حيث توزعت تلك الضمانات بنسبة 55% لكبار المصدرين من القطاع الخاص، و17% للشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما تم إصدار 38% من الضمانات لصالح الشركات الحكومية الوطنية.

ولتلبية احتياجات الأعمال الرئيسية التي تمارس نشاطها في المنطقة الحرة، تنوعت القطاعات المستفيدة من تلك الضمانات الائتمانية، لتشمل شركات الأغذية والمشروبات، والصحة والأدوية، والسيارات، والبتروكيماويات، والكابلات، والصلب ومواد البناء. وتم اختيار شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لتكون الشريك المعتمد في هذا المجال، بناء على المزايا التي تحرص «جافزا» على توفيرها لعملائها.

وتغطي مجموعة حلول ائتمان الصادرات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومنتجات التمويل والتأمين على الاستثمار، جميع أعمال المصدرين وسلسلة التوريد، ضد المخاطر التجارية والسياسية، ما يسمح لعملاء «جافزا» باحتوائها وإدارتها بكفاءة.

وتعتبر «جافزا» التي أسهمت عام 2019 في تسهيل أعمال تجارية بقيمة 99.5 مليار دولار، مسؤولة عن تعزيز التجارة غير النفطية في دبي ودولة الإمارات على نطاق واسع. من جهة أخرى، تتولى شركة الاتحاد لائتمان الصادرات دور المحفز في تسريع عجلة نمو الاقتصاد غير النفطي، ودعم التجارة والاستثمارات وتنمية القطاعات الاستراتيجية في الدولة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية وصولاً إلى رؤية الإمارات 2021.