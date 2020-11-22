شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» تنقل لقاح «كوفيد ـ 19» خلال 3 أسابيع إلى العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داوود

قال نبيل سلطان المر، نائب رئيس أول بدائرة الشحن في شركة الإمارات للشحن الجوي، إن المؤشرات الأولية تشير إلى توقع نقل أول شحنة من لقاح «كوفيد ـ 19» خلال منتصف ديسمبر المقبل، مشيراً إلى أن الشركة في نقاش مع مصنعي اللقاح لتوفير الخدمة اللوجستية المتكاملة لنقله إلى دول العالم، متوقعاً توقيع اتفاقيات مع بعض الشركات خلال أسبوعين أو ثلاثة.

وأضاف سلطان في لقاء صحفي افتراضي، أن الإمارات للشحن الجوي مؤهلة لنقل اللقاحات بكميات إلى دول العالم، من خلال شبكة رحلاتها وطائراتها عريضة البدن التي تسهم في الوصول إلى أسواق عدة حول العالم، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتقدمة في دولة الإمارات ودبي تجعلها مركزاً حيوياً لنقل اللقاح.

حلول لوجستية متكاملة لشركات ومصنعي اللقاح

وأوضح سلطان: «أننا قدمنا حلولاً لوجستية متكاملة لشركات ومصنعي اللقاح، من أجل المساهمة في إيصاله إلى دول العالم، وخاصة تلك التي لا تمتلك بنية تحتية مناسبة للتعامل مع المواد الحساسة للحرارة، ولذلك سنقوم بتخزينها في دبي ونقلها بكميات قليلة بشكل يومي من أجل استبعاد مسألة التخزين».

وأكدت «الإمارات للشحن الجوي» أنها تواصل تكثيف استعداداتها للتعامل مع التعقيدات اللوجستية لتوزيع لقاح «كوفيد ـ 19» الذي ينتظره العالم، وذلك بإنشاء أول مركز شحن جوي في العالم مخصص للقاح في دبي. وتحتل الناقلة موقعاً ريادياً على مستوى العالم من خلال إعلانها عن إعادة فتح محطة «سكاي سنترال» في مطار آل مكتوم الدولي، لتكون بمثابة مركز مخصص لتخزين وتوزيع اللقاح عالمياً.

وشكّلت «الإمارات للشحن الجوي»، وهي ذراع الشحن التابعة لشركة طيران الإمارات، فريقاً مخصصاً للاستجابة السريعة لتنسيق الطلبات من مختلف الجهات والهيئات المشاركة في النظام الدولي لتوزيع اللقاحات، وتلبية الناقلة لطلبات نقل اللقاحات.