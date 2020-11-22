شكرا لقرائتكم خبر عن منح وسام الفروسية لهاميلتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيحصل السائق البريطاني لويس هاميلتون (35 عاماً) على وسام الفروسية ضمن قائمة المكرمين في احتفالات رأس السنة، بعد فوزه بلقبه العالمي السابع في الفورمولا 1 ومعادلته رقم الأسطورة الألماني مايكل شوماخر، وأضيف اسم هاميلتون للائحة بعد مطالبات بتكريمه بوسام الفروسية، بعد حصوله على ميدالية «MBE» من الملكة إليزابيث، وعلق حينها: «أنا لم أنقذ حياة ناس، ولست بطلاً مثل خط الدفاع الأول أو كابتن سير توم موور»، لكنه علق بعد معرفته بالتكريم: «لقاء الملكة مرة ثانية سيكون أسعد يوم في حياتي؛ إنها أيقونة وشخصية مذهلة».

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