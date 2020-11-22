شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشر.. تقرير يكشف أزمة القرضاوى لنشر الفوضى والإرهاب فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل اتحاد القرضاوي، الذى تموله قطر محاولته فى التغلغل من جديد بالعديد من الدول وعلى رأسها تونس، من أجل تحقيق أهدافه الخبيثة في المنطقة، ونشر الإرهاب والتخريب داخل البلاد، لخدمة تنظيم الحمدين وتحقيق مطامعه في الدول.

وكشف تقرير بالفيديو، أن الاتحاد يطلق فتاويه الإرهابية من أجل استقطاب عناصر جدد من الدول العربية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولة نشر أفكارهم المشبوهة، ويدشن عددا من الأنشطة التعليمية غير قانونية في تونس، من أجل نشر الفكر الإرهابي في الدول العربية.

وأضاف التقرير، أن الوسط الأكاديمي في تونس رفض هذه المحاولات، إلا أن حركة النهضة الإخوانية في تونس، هي من منحت مظلة للاتحاد للانتشار داخها، ونشر الفكر الإخواني المتشدد، وهو ما يرفضه الشعب التونسى وجميع مؤسسات الدولة.

وتابع التقرير، أن القرضاوى زعيم الاتحاد له دور في تدمير سوريا والعراق والعديد من الدول بإطلاق فتاويه التحريضية والإرهابية لخدمة التنظيمات الإرهابية، وزرع الفكر الجهادي التكفيري في المنطقة.