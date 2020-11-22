صور.. محافظ أسيوط يشهد تدشين مشروع الوحدة الثالثة لتوليد الكهرباء في الوليدية

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، إطلاق شعلة التشغيل بمشروع الوحدة الثالثة لمحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات والذي يجري تنفيذه ضمن المشروعات القومية العملاقة على أرض المحافظة.

يقع المشروع على بعد 3 كم من خزان أسيوط و2.8 كم من قناطر أسيوط الجديدة وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه مصري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة للتنمية المستدامة وتنمية الصعيد.

رافقه خلال الزيارة المهندس عماد جمال مدير المشروع والمهندس على حسين مدير التشغيل ولفيف من مهندسي المشروع والشركات المنفذة والمشرفة على التنفيذ.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بزيارة وحدة التحكم والمراقبة وشاهد إشعال شعلة التشغيل تمهيدًا لتشغيل باقي شعلات المحطة وبدء التشغيل التجريبي على أن يتم التشغيل النهائي وتوليد الكهرباء في منتصف يناير 2021 ثم تفقد المحافظ أقسام المشروع وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، إذ تفقد قسم الغلايات والمحولات والتوربينات والمكثف وطلمبات رفع الضغط وطلمبات سحب المياه على النيل مباشرة فضلًا عن تفقد غرفة التحكم والمراقبة والصيانة.

واستمع محافظ أسيوط، إلى شرح للمهندس عماد مدير المشروع والذى أشار إلى أن الوحدة يجرى تنفيذها بتكلفة إجمالية متوقعة 480 مليون دولار أمريكي أي حوالي 8 مليار جنيه مصري، وجرى تجهيزها للعمل باستخدام الغاز الطبيعي أو المازوت في الإشعال مع الالتزام بالقانون المصري للبيئة فضلًا عن تجهيز الوحدة بمنظومة سحب الرماد من غازات الاحتراق لضمان الالتزام الكامل بيئيًا لافتًا إلى أن أعمال المشروع تتكون من 17 حزمة تم اسنادها إلى عدد من الشركات العالمية وذلك عن طريق طرح مناقصة عالمية بالإضافة إلى مجموعة من الشركات المصرية.

