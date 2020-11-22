بومبيو: هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن اتفاقات تطبيع جديدة ستوقّعها دول عربية مع إسرائيل، دون أن يذكر ماهية تلك الدول.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "العربية"، نشر مقتطفات منها الأحد، "هناك دول عربية ستنضم لاتفاقيات السلام مع إسرائيل".

كانت إسرائيل وقّعت في 15 سبتمبر بواشنطن برعاية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وحضوره اتّفاق إقامة علاقات مع الإمارات وإعلان "تأييد سلام" مع البحرين.

وحضّ ترامب السعودية على الاقتداء بجارتيها الخليجيتين، وكذلك أعلن السودان تطبيع علاقاته مع إسرائيل و"إنهاء حالة العداء بينهما".

يأتي ذلك فيما يختتم بومبيو جولته اليوم الأحد في السعوديّة، حيث من المقرّر أن يلتقي بوليّ العهد الأمير محمد بن سلمان.

وزار وزير الخارجية الأمريكي خلال الجولة كلا من باريس، وإسطنبول، وجورجيا، وإسرائيل، والإمارات، وقطر.