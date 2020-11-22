أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و19 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري 39 و45 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و80 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا اليوم ليتراوح اليوم بين 30 و130 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.

ووصل سعر كيلو الجمبري اليوم، ليتراوح اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.