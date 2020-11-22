أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم الأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.

ويرصد الخليج 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

البطاطس بين 1.3 و2.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 4 و7 جنيهات.

البرتقال السكري بين 5 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.