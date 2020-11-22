صور.. محافظ الأقصر يتفقد المشروعات الخدمية في مدينة الطود

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

أجرى المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر جولة تفقدية في مدينة الطود لتفقد عدد من المشروعات، استهلها بتفقد قطعة أرض فضاء في مدخل المدينة من أملاك الدولة والتي من المقرر أن يُقام عليها موقفًا لسيارات الأجرة لخدمة الأهالي داخل قرى المركز.

كما تفقد محافظ الأقصر بعد ذلك أعمال تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة الطود الثانوية الزراعية والتي يشرف على إنشائها هيئة الأبنية التعليمية وتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقامة على مساحة 20 فدانًا، وبها مبان على مساحة 12 فدانًا، وتتكون من 32 فصلًا دراسيًا، وبها 15 ملحقًا من معامل إنتاج ألبان وأجبان وسمن بلدي، ومناحل ومزارع لتربية الحيوانات والإنتاج الداجن وصوب زجاجية وصوب خشبية وورشة نجارة وورشة ميكانيكا و4 عنابر ومخازن وجراج للسيارات ومصلى وملعب قانوني، والمقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بها شهر مارس المقبل، إذ جرى الانتهاء بنسبة 80% من إجمالي الأعمال بها، كما وجه محافظ الأقصر لإعادة تأهيل الطريق المؤدي إلى المدرسة.

وتوجه ألهم لتفقد ملعب مركز شباب الحسينات والمقام على مساحات قانونية دولية والذي جرى تطويره، وناقش القائمون على الملعب مدى إمكانية تطوير بوابة الدخول وعمل تراك قانوني وإقامة جراج بجوار الملعب.

وتفقد محافظ الأقصر إنشاء محطة مياه شرب الطود الجديدة والتي تعد أضخم مشروع قومي جديد في المدينة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسنوات المقبلة من المياه بطاقة 10000 متر مكعب في اليوم، بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه ، بالإضافة إلى زيارته إلى محطة الطود المدمجة والتي تعمل بطاقة17000 لتر مكعب / اليوم ، ليصبح الإجمالي بالمحطتين 27000 متر مكعب /اليوم، والتي تخدم جميع قرى ونجوع المركز ، وتعمل على زيادة جودة المياه المنتجة للاكتفاء الذاتي من المياه واستدامة الخدمة حتى 2030، مع زيادة فرص العمل والاستثمار بالظهير الصحراوي بالطود وكذلك القضاء على المناطق الساخنة بحواجر العديسات قبلي وبحرى وتوفير الاحتياجات المائية للأنشطة المستقبلية بمركز الطود .

رافق محافظ الأقصر خلال جولته اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير عام مديرية الطرق والنقل ومستشار المحافظ والمشرف العام على المشروعات بالمحافظة، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود.