قوات الاحتلال الإسرائيلى تجرى تدريبات تحاكي سيناريوهات التصعيد ضد غزة

قال المتحدث باسم جيشالاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن قواته بدأت صباح اليوم إجراء تدريبات ضخمة بالجنوب وبالغلاف، تحاكي سيناريوهات التصعيد في قطاع غزة.
وتابع المتحدث العسكري: “التدريبات ستستمر حتى يوم الأربعاء القادم وسيسمع السكان خلالهاأصوات انفجارات وإطلاق نار”.
وبحسب الناطق، تهدف هذه التدريبات إلى رفع الكفاءة القتالية والجهوزية لسيناريوهات التصعيد في قطاع غزة، وسيشارك فيها قوات من النظامي والاحتياط.
ووفقا للناطق، يريد رئيس الأركان من خلال هذه التدريبات، اختبار قدرات فرقة غزة، على التعامل مع السيناريوهات المفاجئة التي قد تحدث بالجنوب.
ولفت الناطق إلى أن السكان سيشعرون بحركة نشطة لقوات الجيش، خلال هذه التدريبات المخطط لها مسبقا، مشيرا إلى أنها جزء من خطة التدريبات العام لسنة 2020.
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