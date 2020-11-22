أفاد مسؤولون بحكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد بأنه تم تسجيل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هذه هي المرة الأولى منذ يوم 17 نوفمبر التي يقل فيها عدد الإصابات اليومية بالفيروس في طوكيو عن حاجز الـ400 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في طوكيو وصل حتى الآن إلى 37 ألفا و708 أشخاص. إتش كيه) أن هذه هي المرة الأولى منذ يوم 17 نوفمبر التي يقل فيها عدد الإصابات اليومية بالفيروس في طوكيو عن حاجز الـ400 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في طوكيو وصل حتى الآن إلى 37 ألفا و708 أشخاص.

كانت هذه تفاصيل خبر طوكيو تسجل 391 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.