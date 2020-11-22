الصين تكتشف فيروس كورونا على عبوات أغذية مجمدة مستوردة من الأرجنتين وروسيا

اكتشفت سلطات مقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، وجود فيروس كورونا المستجد على اثنتين من عينات تغليف مواد غذائية مجمدة مستوردة من الأرجنتين وروسيا.
وذكر مركز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها في المقاطعة - في بيان اليوم الأحد، أنه تم أخذ العينتين من أجنحة دجاج مجمد مستوردة من الأرجنتين وأرجل دجاج مجمد مستوردة من روسيا، مشيرا إلى أن
وفي سياق آخر، سجلت منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة أعلى حصيلة إصابات يومية بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) على مدار نحو ثلاثة أشهر، بسبع حالات جديدة قادمة من الخارج و36 حالة إصابة محلية بينها 13 حالة مجهولة المصدر.
وقالت رئيس قسم الأمراض المعدية بالمركز "تشوانغ شوك-كوان" إن حالات الإصابة الجديدة ترتفع بوتيرة سريعة في الأيام الأخيرة، محذرة من موجة رابعة من تفشي المرض.
وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5560 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 108 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5248 مريضا.
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