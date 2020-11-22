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حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ12 مليون إصابة

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ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس المستجد في الولايات المتحدة تجاوز عتبة الـ12 مليون إصابة.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم

الأحد، أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 12 مليونا و19 ألفا و960 إصابة بالفيروس حتى الآن، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة سجلت نحو 2 مليون إصابة جديدة بالفيروس على مدار الـ12 يوما الماضية.
وأفادت القناة الأمريكية بأن 255 ألفا و414 شخصا على الأقل توفوا جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.

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