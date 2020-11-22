حصيلة الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ12 مليون إصابة

ذكرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز عتبة الـ12 مليون إصابة.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم
وأفادت القناة الأمريكية بأن 255 ألفا و414 شخصا على الأقل توفوا جراء الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
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