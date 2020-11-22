تايلاند: ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 3913 حالة

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الأحد، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بكورونا في البلاد إلى 3913 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 أن الحالات الجديدة تضمنت إصابة من المجتمع المحلي والبقية وافدة من الخارج وتم اكتشافهم في الحجر الصحي.

وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و761 حالة، بينما توفي 60 شخصًا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 92 شخصًا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس المركز الحكومي لإدارة أزمة كوفيد-19 أن الحالات الجديدة تضمنت إصابة من المجتمع المحلي والبقية وافدة من الخارج وتم اكتشافهم في الحجر الصحي.وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و761 حالة، بينما توفي 60 شخصًا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك 92 شخصًا في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

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