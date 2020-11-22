ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم كابول

سيف اليزيد - ذكر مسؤول أفغاني كبير اليوم الأحد أن حصيلة قتلى الهجوم بقذائف الهاون الذي وقع أمس السبت في العاصمة الأفغانية، كابول، ارتفع إلى عشرة أشخاص.

وأضاف أن 51 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم، معظمهم من الشباب والنساء.

وأعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجمات الصاروخية، قائلا إن المنطقة الخضراء بالمدينة كانت الهدف الرئيسي.

وذكرت وزارة الداخلية أن 23 قذيفة سقطت في العديد من المناطق المأهولة بالسكان في العاصمة.

وأضافت وزارة الداخلية أنه تم إطلاق صواريخ وقذائف هاون من شاحنتين صغيرتين.

وأظهرت لقطات من الهجمات، انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي سقوط بعض الصواريخ في مدن مأهولة بالسكان المدنيين.

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