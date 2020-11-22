كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 300 إصابة جديدة بكورونا لليوم الخامس على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي اليوم الأحد في الوقت الذي حذر فيه المسؤولون من إمكانية فرض قواعد أكثر صرامة إذا استمر الاتجاه في تهديد سول العاصمة المكتظة بالسكان والمناطق المحيطة بها.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 330 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى منتصف ليل السبت نزولا من 386 حالة سجلت في اليوم السابق وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ أغسطس.

وحذر المسؤولون من أنه إذا لم ينخفض ​​عدد الإصابات بشكل كبير فقد يرفعون مستوى اجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال مسؤول في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن البلاد تمر "بمنعطف خطير" وقد تواجه تفشيا كبيرا على مستوى البلاد يتجاوز موجتين سابقتين من الإصابات إذا فشلت في منع الانتشار الحالي.