ميليشيا الحوثي تشيع عشرات القتلى بينهم رتب عسكرية رفيعة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

تتواصل خسائر ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران ، والتي كان اخرها مقتل العشرات من عناصرها بينهم قيادات عسكرية .

شيعت ميليشيا الحوثي الانقلابية،السبت، 21 قياديا من عناصرها بينهم ثلاثة ينتحلون رتب عسكرية رفيعة، في احدث حصيلة معلنة لخسائرها البشرية المتصاعدة في عدد من جبهات القتال مع الجيش اليمني.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، فإنه جرى تشييع جثامين كل من، اللواء زيد علي عامر المراني والذي ينتحل صفة قائد محور الجوف والعمليات الخاصة للمنطقة العسكرية السادسة التابعة للحوثيين، والعميد عبدالسلام مطيع عبدالله شعلان المراني والعميد عبدالله مسعد أحمد عيسى والمقدم حسين يحيى عبدالله الحوثي والمقدم نواف محمد مرشد المراني.

ومن بين القتلى الذين تم تشييعهم، الرائد سليم هادي حسن المراني والرائد نسيم أحمد علي صالح العكاد والرائد عبدالله عبدالكريم قاسم العمدي والنقيب عبدالسلام سلمان المراني والنقيب بشار محمد علي أحمد المراني، بالإضافة إلى الملازم أول حسن عسكر محمد المراني والملازم أول مصطفى محمد صلاح جبران الغري والملازم ثاني كامل مصلح أحسن السياغي.

كما شيعت المليشيات، المساعد أحمد جميل أحسن العمدي والمساعد جمال جميل أحسن العمدي والمساعد أحمد صالح محمد علي زهير والمساعد حسين صالح محمد علي صلاح والمساعد فايز صالح مصلح العمدي والمساعد عماد علي أحمد حمود الحريمي والمساعد علي محمد عوضه القادمي والمساعد حسين عبدالله جابر معوضه.

ولم تشير المليشيات إلى الأماكن التي قتلوا فيها، لكن من المرجح أن معظمهم قتلوا في المعارك المحتدمة منذ أيام في جبهات مأرب والجوف شمالي شرق اليمن، والتي تتكبد خلالها الميليشيات خسائر فادحة.