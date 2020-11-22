تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة ليلة امس ومساء هذا اليوم من توقيف ثلاثة اشخاص في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدر الشيرا و الكيف والخمور المهربة و السيليسيون.
العملية الامنية و التي همت نفوذ منطقة امن بني مكادة بكل من حي الزهراء و حي المرس اشناد، مكنت من توقيف ثلاث اشخاص من ذوي السوابق العدلية ( 30 سنة – 26 سنة -26سنة )، متلبسين بحيازة و ترويج مخدر الشيرا و الخمور المهربة ، حيث اسفرت هذه العملية الامنية عن حجز كمية 1 كيلوغرام من مخدر الشيرا و 03 كيلوغرامات من مخدر الكيف ، و هواتف نقالة و 248 قنينة من الخمور المهربة و 196 أنبوب من مخدر السيليسيون وسلاح ابيض .
الموقوفون الثلاث تم وضعهم رهن تدبير الحراسة بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد تعميق البحث معهم حول المنسوب اليهم .
كانت هذه تفاصيل خبر في عملية خاصة.. أمن طنجة يوقف 3 أشخاص يشتبه في ترويجهم للممنوعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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