في عملية خاصة.. أمن طنجة يوقف 3 أشخاص يشتبه في ترويجهم للممنوعات

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة ليلة امس ومساء هذا اليوم من توقيف ثلاثة اشخاص في حالة تلبس بحيازة وترويج مخدر الشيرا و الكيف والخمور المهربة و السيليسيون.

العملية الامنية و التي همت نفوذ منطقة امن بني مكادة بكل من حي الزهراء و حي المرس اشناد، مكنت من توقيف ثلاث اشخاص من ذوي السوابق العدلية ( 30 سنة – 26 سنة -26سنة )، متلبسين بحيازة و ترويج مخدر الشيرا و الخمور المهربة ، حيث اسفرت هذه العملية الامنية عن حجز كمية 1 كيلوغرام من مخدر الشيرا و 03 كيلوغرامات من مخدر الكيف ، و هواتف نقالة و 248 قنينة من الخمور المهربة و 196 أنبوب من مخدر السيليسيون وسلاح ابيض .

الموقوفون الثلاث تم وضعهم رهن تدبير الحراسة بتعليمات من النيابة العامة المختصة قصد تعميق البحث معهم حول المنسوب اليهم .