قاض أميركي يرفض دعوى طعن ترمب في “أصوات البريد” في بنسلفانيا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 44 ثانية - 10:07 صباحًا, 22 نوفمبر 2020 م المناطق - الرياض رفض قاضٍ اتحادي، يوم أمس (السبت)، دعوى قضائية أقامتها حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بهدف استبعاد ملايين الأصوات التي تم الادلاء بها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا.

ومثل هذا الحكم أحدث ضربة لجهود ترمب المتعثرة لإلغاء انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ووصف القاضي ماثيو بران الذي أصدر هذا الحكم القضية بأنها “حجج قانونية بلا أساس واتهامات قائمة على تكهنات”.

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