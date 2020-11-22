شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 1ر58 مليون شخص حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 1ر58 مليون حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 58 مليونا و 143 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 2ر37 مليون، بينما تجاوز عدد الوفيات المليون و380 ألف حالة.