شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الاحتلال يقصف مواقع في غزة ويدمر ممتلكات الفلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم عددًا من المواقع في قطاع غزة، وأوقعت دمارًا وخرابًا في ممتلكات الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية في غزة أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت موقعًا في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات الفلسطينيين المجاورة، دون وقوع إصابات، وموقعًا في حي تل الهوى غرب المدينة ما أدى إلى تدميره ووقوع أضرار بالممتلكات في المنطقة المستهدفة، وموقعًا آخرًا شرق مدينة غزة، وأراضي زراعية في حيي الزيتون والشجاعية، ما أسفر عن إلحاق دمار ووقوع خسائر مادية بالممتلكات القريبة من القصف.

وأضافت المصادر عن تعرض موقعين غرب مدينتي خان يونس ورفح للقصف، ما أوقع دمارًا وخرابًا فيهما، إضافة إلى إلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين القاطنين قرب المنطقة المستهدفة وبث حالة من الخوف والرعب في صفوف الأطفال.