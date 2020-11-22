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اليابان تدرس فرض قيود على التجمعات لمكافحة كورونا

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قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا اليوم الأحد إن بلاده قد تعيد فرض قيود على عدد من يحضرون المناسبات وغيرها من المناسبات الكبيرة للحد من ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال نيشيمورا في برنامج حواري في هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن هذه القيود ستسري في المناطق التي تشهد زيادة حادة في عدد حالات الإصابة بكورونا.

وكانت الحكومة قد فرضت قيودا على الحضور في وقت سابق من العام لكنها خففتها في الأشهر الأخيرة.

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