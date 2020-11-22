شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبراء يتحدثون حول مخاطر بيع قطر مقاتلات "أف 35" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

حذّر الباحثان جوناثان سباير وبنيامين وينثال من بيع مُقاتلات "أف 35" لقطر، كون الدوحة تنتهج استراتيجية إقليمية تقوم على التحالف مع القوى المعادية لأمريكا في الشرق الأوسط.



كما تُموّل قطر حركة حماس في غزة، وتدفع الفدية لإطلاق سراح الرهائن الغربيين لدى الجماعات المُتطرّفة التي تدعمها هي نفسها. دعمت "الإخوان" عندما تولّوا الحكم في مصر، ولا تزال تتمتّع بعلاقات مع إيران التي تُطوّر معها أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.

ووفّرت قطر ملاذاً آمناً لـ"طالبان" منذ 2013 على الأقل. كما وفّرت حياة مترفة للقيادي في حركة حماس خالد مشعل في الدوحة. كما تتمتّع قطر بسجل فظيع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك استغلال العمال في التحضير لإستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وبالتالي، يُشكّل نظام آل ثاني خطراً جسيماً على أمن الشرق الأوسط والأمن الدولي.