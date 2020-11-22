شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تُجيز «عقار ترامب» لعلاج «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: «أ.ف.ب»

منحت الإدارة الأمريكية للأغذية والعقاقير (إف دي إيه) السبت، موافقة طارئة لاستخدام علاج لـ«كوفيد ـ 19» طوّرته شركة التكنولوجيا الحيوية «ريجينيرون» واستُخدم لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ستيفن هان المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير، إن «السماح بهذه العلاجات بالأجسام المضادة الأحادية النسيلة قد يُتيح للمرضى تجنب دخول المستشفى ويُخفف العبء على نظام الرعاية الصحية لدينا».

ومُنح الضوء الأخضر لعلاج «ريجينيرون» المسمى «ريجن كوف 2»، وهو مزيج من اثنين من الأجسام المضادة، بعدما ثبُت أنه يقلل من حالات «كوفيد ـ 19» التي تستلزم دخول المستشفى أو غرف الطوارئ.

وقال ليونارد شلايفر الرئيس التنفيذي لشركة «ريجينيرون»، إن هذا يشكل «خطوة مهمة في مكافحة «كوفيد ـ 19»؛ إذ سيتمكن المرضى المعرّضون لمخاطر عالية في الولايات المتحدة، من الحصول على علاج واعد في وقت مبكر من مسار العدوى».

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