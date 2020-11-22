شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 358 إصابة جديدة بـ«كوفيد ـ 19» و14 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: «رويترز»

أعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، تسجيل 358 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و14 وفاة، مقابل 363 إصابة و13 وفاة، الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، في بيان، إن «إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 112,676 إصابة، من ضمنهم 101,783 إصابة تم شفاؤها، و6,535 وفاة».

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