شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش البوركيني يقتل أمريكياً «تجول أمام معسكر بشكل مريب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واغادوغو: «أ.ف.ب»

قتل الجيش البوركيني مواطناً أمريكياً قال إنه كان يتجول أمام معسكر بشكل مريب. وأعلنت مصادر أمنية ودبلوماسية متطابقة مقتل أمريكي، السبت، في واغادوغو أمام معسكر لجيش بوركينا فاسو التي تنتخب، الأحد، رئيسها المقبل.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى في بوركينا فاسو: «إنه حادث مؤسف (..) كان هذا المواطن الأمريكي يتجول أمام معسكر «بابا سي» العسكري في الضاحية الجنوبية لواغادوغو»، موضحاً أن «تحركاته بدت مريبة».

وأضاف: «أمام رفضه الانصياع للأوامر ثم محاولته الهرب، أطلقوا (الجنود) عيارات تحذيرية أصابته في أطرافه (السفلية). وتم نقله على الفور إلى مركز صحي لكنه توفي للأسف».

وأكد مصدر من السفارة الأمريكية في بوركينا فاسو مقتل الأمريكي. وقال: «يمكننا تأكيد موت مواطن أمريكي في واغادوغو» من دون أن يضيف أي تفاصيل.

ويأتي مقتل المواطن الأمريكي قبل يوم من الانتخابات الرئاسية في بوركينا فاسو التي تنظم بينما تشهد البلاد هجمات إرهابية متواصلة راح ضحيتها ما لا يقل عن 1200 شخص منذ 2015.

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