شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق القمر «سينتينل 6» لمراقبة محيطات الأرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان فرانسيسكو: «وام»

أُطلق القمر الصناعي «سينتينل 6 مايكل فرايليتش» السبت، بنجاح إلى الفضاء، بهدف مراقبة محيطات الأرض ورسم خرائط لها.

وتم إطلاق القمر من على متن قاذفة في قاعدة «فاندنبرج» الجوية في كاليفورنيا، وبثت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عملية الإطلاق على الهواء مباشرة عبر موقعها على الإنترنت.

وسيرصد القمر الصناعي التغيرات في مستويات سطح البحر بدقة، كنتيجة خطرة لتغير المناخ. وتجري المهمة بالتعاون بين وكالة «ناسا» ووكالة الفضاء الأوروبية، والمنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية، والإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي. وسيجري التحكم في القمر الصناعي من مركز في المنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية في مدينة دارمشتات الألمانية، في إطار برنامج «كوبرنيكوس» لرصد الأرض.

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