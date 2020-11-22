شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف المبكر وتوفير العلاج.. أبرز التزامات وزارة الصحة لذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة آليات الحصول على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها فى القانون، والتى تهدف جميعها لدمجهم فى المجتمع بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، وذلك بعد تدريبهم وتمكينهم، كما بينت اللائحة الالتزامات الخاصة بكل وزارة، وفيما يلى نستعرض الالتزامات الخاصة بوزارة الصحة. تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بما يلى : 1. الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها. 2. تقرير العلاج تبعا لطبيعة الإعاقة ودرجتها. 3. تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع انواعه بكافة المستشفيات الحكومية. 4. توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة. 5. تقديم الخدمات الطبية فى أقرب مكان ممكن للشخص ذى الإعاقة. 6. توفير الفحوصات الوقائية بالجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة أو المستشفيات الجامعية. 7. تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج الطبى للشخص ذى الإعاقة على أساس اختياره الحر. 8. توعية الشخص ذى الإعاقة بإجراءات وشروط الحصول على الخدمات الطبية. 9. تقديم برامج التوعية والإرشاد الأسرى لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه. 10.المشاركة فى تنفيذ برامج التدخل المناسبة لذوى الإعاقة. 11.إجراء التحاليل اللازمة وصرف العلاج للشخص من غير ذوى الإعاقة فى حالة أن أسرته لديها مرض ضمور العضلات بشكل وراثى كإجراء وقائى لتقليل احتمالية حدوث إعاقة.

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف المبكر وتوفير العلاج.. أبرز التزامات وزارة الصحة لذوى الإعاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.