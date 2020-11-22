شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يطالب بإعادة فرز الأصوات في جورجيا بعد فوز بايدن والان نبدء بالتفاصيل

قال الفريق القانوني للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب إنه قدم التماسا لإعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا يوم السبت، في محاولة أخرى لإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من تصديق حاكم الولاية بريان كيمب وبراد رافينسبيرجر وزير الشؤون الخارجية بولاية جورجيا، وكلاهما جمهوري، بشكل مستقل على النتائج، التي تظهر فوز بايدن بهامش أكثر من 12000 صوت.

وأكدت إعادة فرز الأصوات يوم الخميس فوز بايدن بالفعل، ولكن نظرا لأن هامش فوزه كان أقل من 5ر0 %، يحق لحملة ترامب طلب إعادة الفرز.

وأشار الفريق القانوني لترامب إلى "نتائج خاطئة" و "اقتراع غير قانوني" دون أي دليل في بيان أعلن فيه طلب الحملة إعادة فرز الأصوات بالولاية.

ويسعى ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الأمريكية التي أجريت في الثالث من تشرين ثان/نوفمبر من خلال تقديم طعون قانونية لم يتم قبولها ونشر مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير انتخابي ضخم.

ورفض قضاة في عدة ولايات بالفعل العديد من دعاواه القضائية. وفي وقت سابق من السبت، رفضت محكمة اتحادية في ولاية بنسلفانيا النظر في دعوى قضائية رفعها ترامب تزعم وجود تزوير في الانتخابات الرئاسية.