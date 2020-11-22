الرافدين يُعلّق على أنباء توقف سلف الموظفين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض وسائل الاعلام تحدثت عن رفض المصرف اطلاق السلف لموظفي الدولة، وذلك غير صحيح إطلاقاً".

وأضاف أن "المصرف يقوم بعمليات تطبيقية ورقابية واجراء تدقيق مالي في حساباته وبعد الانتهاء من تلك الامور سيتم اطلاق السلف فورا وبدون اي تأخير".



وتابع أن "المصرف مع توجه ودعم شريحة الموظفين ومنحهم السلف الشخصية لهم وهو حق من حقوقهم المشروعة".