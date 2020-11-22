انفجار عبوة ناسفة أمام منزل ناشط مدني في الديوانية

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل ناشط مدني في قضاء السنية التابع لمحافظة الديوانية، انفجرت دون تسجيل إصابات".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الخسائر الناجمة عن انفجار العبوة اقتصرت على أضرار مادية بواجهة المنزل".