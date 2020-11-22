"الاعتراف".. هدف أستراليا لمواجهة "فظائع" أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر كبير المسؤولين العسكريين الأستراليين أن "الاعتراف" بجرائم ارتكبتها قوات بلاده في أفغانستان خطوة أولى لضمان عدم تكرارها.

ونشر الخميس تقرير عن نتائج تحقيق في سلوك أفراد القوات الخاصة الأسترالية في أفغانستان بين عامي 2005 و2016 وخلص إلى أن قادة قوات الكوماندوس أجبروا صغار الجنود على قتل أسرى عزل من أجل أن يعتادوا القتل.

وتعليقا على التقرير قال أنجوس كامبل كبير المسؤولين العسكريين الأستراليين اليوم الأحد إن قوات الدفاع لا بد وأن "تقر" بتلك الجرائم وتعهد بإجراء تغييرات لضمان عدم تكرارها.





وشدد الجنرال كامبل قائد قوات الدفاع على أنه سيُحاسب على ضمان التعامل مع التقرير بدقة، بالإضافة إلى أداء واجبه وأدائه بوصفه كان القائد في الشرق الأوسط في عام 2011.

وأضاف قائلا: "أريد أن تعترف قوة الدفاع الأسترالية بأن هذا شيء يجب أن نقر به لأنه إذا لم نقره، فلن نصلحه وإذا لم نصلحه، فقد يحدث هذا الشيء المرعب مرة أخرى وأنا لا يمكن أن أقبل ذلك".

وأوصى التقرير بإحالة 19 جنديا حاليا وسابقا إلى المحاكمة المحتملة وقد أثار حالة من الخزي والغضب في أستراليا التي عادة ما تتباهي بشدة بتاريخها العسكري.