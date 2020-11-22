حملة ترامب ترفع دعوى لإعادة فرز أصوات جورجيا للمرة الثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع دعوى قضائية للمطالبة بإعادة فرز الأصوات في ولاية جورجيا للمرة الثانية.

وكانت سلطات ولاية جورجيا الأمريكية صادقت، الجمعة، على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية في الولاية.

وحصل بايدن بموجب هذا الإعلان الرسمي على 16 صوتا إضافيا من أصوات المجمع الانتخابي، لتفشل محاولة جديدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اليائسة لقلب نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.

ويستعد الديمقراطي بايدن لتولي السلطة في 20 يناير/كانون الثاني، لكن ترامب الجمهوري يرفض التسليم ويبحث عن سبيل لإبطال أو قلب نتائج الانتخابات في عدد من الولايات زاعما حدوث تزوير واسع النطاق.

ويسعى محامو ترامب لانتزاع سلطة تعيين أعضاء المجمع الانتخابي من حكام الولايات ونوابهم ومنحها لنواب جمهوريين بالمجالس التشريعية للولايات، قائلين إن الدستور الأمريكي يمنح المجالس التشريعية السلطة الأعلى.

ودق خبراء قانون جرس إنذار بشأن النهج الذي يتبعه ترامب كرئيس في السلطة يحاول التشكيك في عملية عبر فيها الناخبون عن إرادتهم، رغم أنهم استبعدوا قدرة أي مجلس تشريعي بأي ولاية على إبطال ما قرره الناخبون فيها.