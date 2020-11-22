اليونان تدين تمديد أنقرة لمهمة البحث الزلزالي شرق المتوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أدانت الحكومة اليونانية تمديد تركيا لمهمة البحث الزلزالي عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط ووصفت هذه الخطوة بأنها "تقويض للسلام والأمن والاستقرار" في المنطقة.



جاء ذلك في رد فعل صادر عن الخارجية اليونانية، رداً على إعلان السلطة البحرية التركية أن سفينة الاستكشاف "الريس عروج" ستجري عمليات استكشاف جنوب شرق جزيرة رودس اليونانية حتى 29 نوفمبر(تشرين ثاني) الجاري، وطالبت الخارجية اليونانية تركيا "بوقف سلوكها الاستفزازي".

وكان من المفترض أن تنتهي أعمال التنقيب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وذكرت الخارجية اليونانية أن هذه الخطوة تظهر أن أنقرة تتجاهل نداءات المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بوقف أعمال التنقيب، وهو ما يلغي أي إمكانية لتحسين العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

وتتهم اليونان وقبرص، العضوان في الاتحاد الأوروبي، تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق مائية يقتصر الانتفاع بها على الدولتين (اليونان وقبرص) وفقا للقانون البحري الدولي.