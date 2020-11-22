- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليونان تدين تمديد أنقرة لمهمة البحث الزلزالي شرق المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 22 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أدانت الحكومة اليونانية تمديد تركيا لمهمة البحث الزلزالي عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط ووصفت هذه الخطوة بأنها "تقويض للسلام والأمن والاستقرار" في المنطقة.
جاء ذلك في رد فعل صادر عن الخارجية اليونانية، رداً على إعلان السلطة البحرية التركية أن سفينة الاستكشاف "الريس عروج" ستجري عمليات استكشاف جنوب شرق جزيرة رودس اليونانية حتى 29 نوفمبر(تشرين ثاني) الجاري، وطالبت الخارجية اليونانية تركيا "بوقف سلوكها الاستفزازي".
وكان من المفترض أن تنتهي أعمال التنقيب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
وذكرت الخارجية اليونانية أن هذه الخطوة تظهر أن أنقرة تتجاهل نداءات المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بوقف أعمال التنقيب، وهو ما يلغي أي إمكانية لتحسين العلاقات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.
وتتهم اليونان وقبرص، العضوان في الاتحاد الأوروبي، تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في مناطق مائية يقتصر الانتفاع بها على الدولتين (اليونان وقبرص) وفقا للقانون البحري الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر اليونان تدين تمديد أنقرة لمهمة البحث الزلزالي شرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.