حدث ليلاً| أزمة محمد رمضان والفنان الإسرائيلي ومصدر أمني ينفى انتشار كورونا بين نزلاء السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض محدود.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصدر أمنى ينفى انتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون ويكذب ادعاءات الإخوان

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بإنتشار فيروس "كورونا" بين نزلاء السجون، مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يوجّه بالعمل على توطين صناعة السيارات العاملة بالطاقة النظيفة في مصر

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء البترول والثروة المعدنية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع.

للتفاصيل.. اضغط هنا

زياد بهاء الدين: البنية التحتية في مصر ليست كافية لجذب المستثمرين

قال الدكتور زياد بهاد الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن البنية التحتية موجودة في مصر، ولكن هناك مشكلة في جذب الاستثمار، فهناك جهد وضع في البنية التحتية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محمد رمضان بعد صورته مع فنان إسرائيلي: أقسم بالله ما كنت أعرف هو مين (فيديو)

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنه تحدث مع الفنان محمد رمضان، بعد انتشار صورة له مع المطرب الإسرائيلي أومير أدام (عومير آدام)، وأخبره أنه لم يكن يعلم بهويته قبل التقاط صورة معه.

للتفاصيل.. اضغط هنا

محمد علي خير يعلق صورة محمد رمضان مع فنان إسرائيلي

علّق الإعلامي محمد علي خير، على الصورة التي انتشرت للفنان محمد رمضان مع المطرب الإسرائيلي أومير أدام (عومير آدام).

للتفاصيل.. اضغط هنا

مترو الأنفاق: "حررنا أعلى نسبة محاضر للمخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا بالمترو"

قال أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم مترو الانفاق، إن هيئة المترو حررت اليوم، أعلى نسبة محاضر مخالفات للمخالفين إجراءات الوقاية من كورونا بمحطات مترو الأنفاق، وذلك من خلال تنفيذ عدة حملات على محطات الشهداء والعتبة وكلية الزراعة وبالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أحمد موسى: محمد رمضان عمل مصيبة.. طالع بيحضن فنان إسرائيلي (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفنان محمد رمضان "عمل مصيبة" بعد انتشار صورة له مع المطرب الإسرائيلي أومير أدام (عومير آدام) ظهر خلالها الأول وهو يحتضن الأخير فيها.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"تعليم الأقصر" تكشف حقيقة إصابة طالبات في مدرسة ثانوية بفيروس كورونا

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة حقيقة ما جرى تداوله من مزاعم حول وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد بين طالبات مدرسة الأقصر الثانوية التجارية بنات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزيرة الثقافة: حريصون على إقامة معرض القاهرة للكتاب وسط إجراءات احترازية

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن الوزارة مستمرة في تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، رغم تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية من مهرجانات وندوات ومعارض، مشيرة إلى أن هناك إلتزام تام بنسبة الـ 50 % من الحضور فقط في جميع الفعاليات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

العراق: مقتل وإصابة 18 من الشرطة والجيش في كمين بتكريت

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، مساء السبت، بمقتل وإصابة 18 من رجال الشرطة والجيش والحشد العشائري، في كمين نصب لهم شمالي تكريت 170 كم شمالي بغداد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى ١٢ مليون حالة

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء السبت، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تخطت ١٢ مليون إصابة في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

للتفاصيل.. اضغط هنا

بايدن يفاضل بين ليزا موناكو وسالي ييتس لتولي منصب النائب العام

يفاضل الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بين متنافستين على منصب النائب العام هما ليزا موناكو، التي شغلت مناصب أمنية وطنية رئيسية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وسالي ييتس، التي اكتسبت شهرة عندما أقالها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى توزيع عادل للقاحات ضد كورونا

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، دول مجموعة العشرين إلى ضمان "التوزيع العادل" للقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السعودية تعلن تأييدها للتطبيع الكامل مع إسرائيل ولكن بشرط وحيد

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده تأيد التطبيع الكامل مع إسرائيل، ولكن بشروط.

للتفاصيل.. اضغط هنا