كورونا في 24 ساعة | إصابات ووفيات الفيروس ليوم السبت وأخطاء نرتكبها في زمن الوباء

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي: أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101783 حالة حتى اليوم. ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم: انخفاض محدود.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم السبت السيسي يهنئ الحكومة على تحقيق مؤشرات اقتصادية إيجابية رغم كورونا كورونا اليوم: أساليب أكثر فعالية لمنع انتشاره.. واختبارات تقضي عليه خلال أسابيع في افتتاح قمة العشرين.. ماذا قال الملك سلمان عن أزمة كورونا؟ لقاح كورونا: مليار جرعة للدول الغنية.. فهل يبقى نصيب للبلدان الفقيرة؟ أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. ارتداء الكمامة بشكل خاطئ في المواصلات دراسة جديدة: هل لقاح السل يقلل خطر الإصابة بفيروس كورونا دراسة تكشف: اللقاح الثلاثي في الطفولة قد يحمي من كورونا باحثون يدرسون الأساليب الأكثر فعالية في الحد من انتشار كورونا "الرعاية الصحية": نجاح أول عملية لحالة اشتباه كورونا بمستشفى المبرة ببورسعيد "التموين": ضبط 74 ألف كمامة طبية و225 لتر مطهرات مجهولة المصدر في الإسكندرية العدد ارتفع لـ 302 حالة.. وفاة طبيبة بفيروس كورونا البيروقراطية.. العقبة الأخيرة في طريق لقاحات كورونا أستاذ الصدر بقصر العيني: الموجة الثانية لفيروس كورونا بدأت في مصر منتصف نوفمبر مصدر بالصحة: إيقاف الإجازات "غير الوجوبية" لمواجهة الموجة الثانية لكورونا حالات الإصابة بكورونا في اليابان تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا مصدر أمنى ينفى انتشار فيروس كورونا بين نزلاء السجون ويكذب ادعاءات الإخوان سوريا تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات مصادر كويتية: نتابع نتائج لقاح فايزر تمهيدًا لاعتماده إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى ١٢ مليون حالة السعودية تسجل 221 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة فرنسا تسجل 17881 إصابة جديدة بفيروس كورونا مترو الأنفاق: "حررنا أعلى نسبة محاضر للمخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا بالمترو" المملكة المتحدة: 341 وفاة ونحو 20 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد مدير منظمة الصحة العالمية يدعو إلى توزيع عادل للقاحات ضد كورونا رئيس الصين أمام قمة العشرين: ملتزمون بجعل لقاحات كورونا متوفرة للجميع ترامب أمام قمة العشرين: قمنا بعمل كبير للحد من تداعيات كورونا الاقتصادية وزير المالية: الرئيس وجه بتخصيص مبلغ آخر لمواجهة أي موجة ثانية من كورونا الأردن يسجل 56 وفاة و3826 إصابة جديدة بفيروس كورونا هل تجاوزت فرنسا ذروة الموجة الثانية من كورونا؟ إسرائيل تسجل 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا قمة العشرين تنطلق عبر شاشة من السعودية في ظل تهديدات كورونا دراسة تكتشف أداة جديدة تساعد في التنبؤ بنتائج كورونا إصابات كورونا في العالم تتخطى 57.7 مليون بوتين: موسكو مستعدة لإمداد الدول المحتاجة بلقاحاتها

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