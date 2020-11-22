البرازيل تسجل 376 وفاة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 32622 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و376 حالة وفاة.

وسجلت أكبر دولة في أميركا الجنوبية في المجمل ستة ملايين و52786 حالة إصابة مؤكدة و168989 حالة وفاة في جائحة فيروس كورونا المستجد التي بدأت قبل تسعة أشهر.

وانخفض عدد الحالات في البرازيل ومتوسط عدد حالات الوفاة اليومية بشكل مستمر منذ أغسطس. ولكن ما شهدته البرازيل من زيادة متوسطة في الحالات في الأسابيع الأخيرة أثار قلق علماء الأوبئة من احتمال حدوث موجة أخرى من الإصابات.

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