إسرائيل تقصف أهدافاً لحماس رداً على إطلاق صاروخ من غزة

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الجيش الإسرائيلي يقصف أهداف في قطاع غزة-أرشيفية
قصف الجيش الإسرائيلي ،فجر الأحد، أهدافا لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ باتّجاه أراضيها .
وقال مصدر أمني إنّ “طائرات الاحتلال شنّت غارات جوّية عدّة استهدفت خمسة مواقع ونقاط رصد تابعة لفصائل المقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة في قطاع غزة”، موضحا أنّ القصف أحدث أضرارًا، دون أن تُسجّل إصابات.
وذكر شهود عيان أنّ القصف استهدف “موقعا لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس، بمنطقة الشيخ عجلين في غرب مدينة غزة ونقطة رصد في منطقة الشجاعية (شرق)، وموقعا آخر جنوب المدينة، كما استهدف موقعين للقسّام في خان يونس ورفح جنوب القطاع ما أسفر عن أضرار متفاوتة”.
وبيَّنَ شهود أنّ المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضا “نقاط رصد عدّة” لحماس في المناطق الشرقية لغزة قرب حدود القطاع مع إسرائيل.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صاروخا أُطلِق باتّجاه الأراضي الإسرائيلية من غزّة مساء السبت بُعيد انطلاق صفارات الإنذار في عسقلان في جنوب البلاد.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ وقع في أرض خلاء.
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