عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غارات وقصف إسرائيلي على غزة إثر إطلاق صاروخ من القطاع

الأحد 22 نوفمبر 2020

الخليج 365

شنّ الطيران الإسرائيلي، فجر الأحد، غارات على عدد من المواقع التابعة لحركة حماس في غزّة، ردا على صاروخ أُطلِق ليلا من القطاع.



وقال مصدر أمني إنّ "الطائرات شنّت غارات جوّية عدّة استهدفت 5 مواقع ونقاط رصد تابعة لحماس في مناطق مختلفة في قطاع غزة"، موضحا أنّ "القصف أحدث أضرارًا، دون تسجيل إصابات".

وذكر شهود عيان أنّ "القصف استهدف موقعا لكتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس، بمنطقة الشيخ عجلين في غرب مدينة غزة، ونقطة رصد في منطقة الشجاعية (شرق)، وموقعا آخر جنوب المدينة، كما استهدف موقعين للقسّام في خان يونس ورفح جنوب القطاع ما أسفر عن أضرار متفاوتة".

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أيضا عدّة نقاط لحماس في المناطق الشرقية لغزة قرب حدود القطاع مع إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن صاروخا أُطلِق باتّجاه الأراضي الإسرائيلية من غزّة مساء السبت بُعيد انطلاق صافرات الإنذار في عسقلان جنوب البلاد.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ وقع في أرض خلاء.