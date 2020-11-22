حنان البدري: وسائل التواصل الاجتماعي تجاوزت شروط "المصداقية" في ظل أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت حنان البدري، الكاتبة الصحفية والخبيرة في الشؤون الدولية، إننا بدأنا نعرف الإعلام الرقمي ونتعامل معه سواء عبر الخبر المكتوب أو المرئي، وعبر هذه السنوات كان التقدم سريعًا، ولكن خلال العام الأخير بسبب كورونا فيروس: "أصبحنا نرى تقدمًا هائلًا في استخدام منصات السوشيال ميديا سواء في نقل الخبر أو الترافيك أيضًا، ولكن أصبح هناك تجاوز للشروط المعتمدة المكتوبة من خلال وسائل السوشيال ميديا".

وأضافت البدري خلال كلمتها بمؤتمر صناعة الإعلام، الذي تنظمه وزارة الإعلام، أنه منذ أن وصل ترامب إلى البيت الأبيض، كان تويتر وسيلة تواصله مع الشعب الأمريكي، مشيرة إلى أن الجهات المسؤولة عن هذه المنصات لها القدرة على توقيف الشخصيات التي تخالف شروط تقديم المحتوى من خلالها حتى لو كان رئيس أكبر دولة في العالم.

ودعت إلى ضرورة وضع ميثاق شرف معروف لهذه المنصات، وحتى المحتوى الذي يتم نشره عبر هذه المنصات، مشيرة إلى أن مفهوم سيادة الدول وضع على بعض الدول التي تدير هذه المنصات أن تغض الطرف عن بعض المحتوى المنشور خلالها.

وتمنت البدري، أن يكون هناك تريث وتوافق والدعوة إلى نقاش حول ما إذا كانت هذه المنصات تحترم حق المعلومة وأن تكون سليمة وليست مزيفة.