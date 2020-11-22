شكرا لقرائتكم خبر عن مالي تدعو المغرب والصحراء الغربية إلى حل سياسي والان نبدء بالتفاصيل

أفادت جمهورية مالي أنها تتابع بقلق آخر تطورات الوضع في الصحراء الغربية لاسيما في منطقة الكركرات، داعية لاستئناف المفاوضات من أجل حل سياسي تفاوضي وعادل ومقبول لجميع الأطراف. وأضافت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، أنها تحيي جهود دول الإقليم والاتحاد الأفريقي وتلك التابعة للأمين العام للأمم المتحدة، التي تهدف إلى تشجيع الأطراف على الحفاظ على وقف إطلاق النار. وقالت مالي: " وإزاء هذا الوضع، فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في مالي ، تناشد الأمين العام للأمم المتحدة للإسراع في عملية تعيين ممثله الشخصي لمتابعة هذا الملف"، مجددة دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي عادل يرضي كافة الأطراف.

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