شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. أكثر من 1200 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1206 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و68 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ 87 ألفا و 471 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 752 حالة.

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