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21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في  موريتانيا

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضحت الوزارة في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 96 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 169 حالة.

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