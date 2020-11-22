شكرا لقرائتكم خبر عن 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضحت الوزارة في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و 96 إصابة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 169 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.