شكرا لقرائتكم خبر عن سر غياب محافظة البحر الأحمر عن إعادة المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الاستعدادات لإجراء جولة الإعادة لانتخابات البرلمان بمرحلتها الأولى، فى الداخل على مستوى 13 محافظة لتكون خلال أيام الاثنين والثلاثاء 23، و24 نوفمبر المقبلين.

وأظهرت نتيجة الجولة الأولى لهذه المرحلة والتى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فوز 174 مرشح، لتتمثل فى نجاح 32 مرشح فردى عن 4 محافظات والإعادة لـ 220 مرشح على 110 مقاعد من أصل 284 مقعدا مخصصين للمرحلة الأولى للانتخابات، ويبلغ إجمالى المرشحين فى جولة الإعادة 220 مرشحا بنظام الفردى يتنافسون على 110 مقعد.

وتشهد محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، جولة الإعادة، ووفق النتيجة المعلنة تأتى محافظة البحر الأحمر لتكون المحافظة الوحيدة التى تمكنت من حصد مقاعدها من الجولة الأولى لهذه المرحلة، وذلك على النحو التالى :

- فوز عبد الناصر عطيه سعد عن دائرة سفاجا.

- فوز محمد محمود عبد المقصود عن دائرة أول الغردقة.

- على نور على عن دائرة الشلاتين.