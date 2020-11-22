البرازيل تسجل أكثر من 32 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو - (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 6 ملايين و 52 ألفا و 786 حالة وذلك بعد تسجيل 32 ألفا و 622 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفقا لإحصاءات رسمية نشرتها وزارة الصحة يوم السبت.

وأعلنت الوزارة تسجيل 376 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 168 ألفا و989 حالة وفاة.